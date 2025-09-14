Eurobasket 2025: Η στιγμή που ο Σρέντερ σηκώνει το τρόπαιο (vid)
Οι Γερμανοί το πήραν και αυτό. Παρόλο που οι Τούρκοι είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, η παρέα του Σρέντερ και του Βάγκνερ έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 88-83.
Πλέον η Γερμανία μετρά3 μετάλλια τα 4 τελευταία χρόνια. Πήραν το χάλκινο το 2022 στο Eurobasket, ενώ το 2023 αναδείχθηκαν πρωταθλητές Κόσμου και το 2025 πρωταθλητές Ευρώπης. Το χάρηκαν με την ψυχή τους και τη στιγμή που ο Σρέντερ σηκώνει την κούπα θα τους μείνει αξέχαστη για πάντα.
Mια φουρνιά γεμάτη επιτυχίες για τη Γερμανία, έχοντας και όλο το μέλλον μπροστά της.
Δείτε το video από τη στιγμή που ο Σρέντερ σηκώνει το τρόπαιο
Champions of Europe, Champions of the World. 🇩🇪#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/YXCkabl2kU— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
