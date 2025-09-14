Η Γερμανία γίνεται κυρίαρχη δύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια με 3 μετάλλια από το 2022 μέχρι σήμερα.

Oι Γερμανοί το πήραν και αυτό. Παρόλο που οι Τούρκοι είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, η παρέα του Σρέντερ και του Βάγκνερ με x-factor Μπόνγκα, κατάφεραν να γίνουν πρωταθλητές Ευρώπης με 88-83.

Με αυτόν τον τρόπο έδειξαν τη συνέπεια τους τα τελευταία χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Γερμανοί μετρούν 3 μετάλλια τα 4 τελευταία χρόνια. Πήραν το χάλκινο το 2022 στο Eurobasket, ενώ το 2023 αναδείχθηκαν πρωταθλητές Κόσμου.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 δεν μπόρεσαν να ανέβουν στο βάθρο αλλά δεν πτοήθηκαν. Φέτος στο Eurobasket επικράτησαν της Τουρκίας στον τελικό με 88-83 και έγιναν και πρωταθλητές Ευρώπης. Τρομερή συνέπεια της συγκεκριμένης φουρνιάς των Γερμανών.