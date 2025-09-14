Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket 2025, με τον Έλληνα σταρ να επιβραβεύεται για τις σπουδαίες του εμφανίσεις στο δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τις μεγάλες εμφανίσεις του κέρδισε μια θέση στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket 2025.

Ο Έλληνας σταρ των 27.3 πόντων οδήγηγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο και δεν θα μπορούσε να λείπει από την κορυφαία πεντάδα του τουρνουά.

Μαζί του ήταν ο Ντένις Σρούντερ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP, ο Φρανζ Βάγκνερ, ο Αλπερέν Σενγκούν και ο Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να μένει εκτός 4άδας, αλλά τα απίθανα πράγματα που πρόλαβε να κάνει να του χαρίζουν μια θέση στην All Tournament πεντάδα.