EuroBasket 2025: Στην καλύτερη πεντάδα ο Γιάννης, MVP ο Σρούντερ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τις μεγάλες εμφανίσεις του κέρδισε μια θέση στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket 2025.
Ο Έλληνας σταρ των 27.3 πόντων οδήγηγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο και δεν θα μπορούσε να λείπει από την κορυφαία πεντάδα του τουρνουά.
Μαζί του ήταν ο Ντένις Σρούντερ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP, ο Φρανζ Βάγκνερ, ο Αλπερέν Σενγκούν και ο Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να μένει εκτός 4άδας, αλλά τα απίθανα πράγματα που πρόλαβε να κάνει να του χαρίζουν μια θέση στην All Tournament πεντάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.