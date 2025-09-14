EuroBasket 2025, Σπανούλης: «Ελλάδα αυτό το μετάλλιο είναι για σένα»
Ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο σε αυτό το EuroBasket 2025 ως προπονητής, μετά από αυτά που είχε κατακτήσει με τη φανέλα της Ελλάδας ως παίκτης.
Και έσπευσε να αφιερώσει το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τη Φινλανδία.
Οι δηλώσεις του Σπανούλη
«Ελλάδα αυτό είναι για σένα. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους, σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Κάναμε εξαιρετική δουλειά σε όλο το τουρνουά. Στον ημιτελικό κάναμε το πρώτο μας κακό παιχνίδι. Όλα τα άλλα τα ακούω κουταμάρες. Ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής όπως και η Τουρκία μια εξαιρετική ομάδα. Κάναμε την αξιολόγησή μας. Απόψε ήμασταν εξαιρετικοί για 38 λεπτά και όλα τα λάθη πήγαμε να τα κάνουμε μαζεμένα σε δύο λεπτά.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Άντετοκούνμπο: Δάκρυσε έχοντας την ελληνική σημαία στην πλάτη μετά το χάλκινο μετάλλιο
Ελπίζω ότι στα επόμενα τουρνουά δε θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια. Τα 16 χρόνια αποχής ήταν πολλά μακριά από το μετάλλιο. Και να μην είμαι στην Εθνική θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της. Όταν με πήρε ο Πρόεδρος τηλέφωνο και ο Νίκος ο Ζήσης του είπα ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσουμε και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.