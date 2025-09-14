EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία:Η Εθνική κερδίζει την Φινλανδία με μπάσκετ... Φινλανδίας!
Η Ελλάδα έχει μπει εξαιρετικά στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025, ούσα μπροστά στο ημίχρονο με 48-34. Το αξιοπρόσεκτο όμως είναι πως το κάνει αυτό, παίζοντας μπάσκετ... Φινλανδίας!
Η Φινλανδία σε όλο το EuroBasket 2025 πηγαίνει σε παιχνίδι με πολλά τρίποντα και με τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο. Στον μικρό τελικό όμως, η Ελλάδα είναι εκείνη που έχει μπει δυναμικά σε αυτούς τους δύο κομβικούς τομείς του παιχνιδιού.
Είναι χαρακτηριστικό πως οι πόντοι από αιφνιδιασμό είναι 17 για την Ελλάδα και μόλις 3 για την Φινλανδία, ενώ την ίδια ώρα οι διεθνείς μας μετρούν 7/14 τρίποντα, με τους αντιπάλους μας να είναι στο 4/17!
