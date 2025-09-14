Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε γκολ-φάουλ με τη Φινλανδία και η οικογένεια του που είναι στο γήπεδο το πανηγύρισε έξαλλα.

Ασταμάτητος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον μικρό τελικό της Ελλάδας με τη Φινλανδία. Μετρά 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Σε μια από τις κορυφαίες φάσεις του ημιχρόνου έκλεψε τη μπάλα και πέτυχε γκολ φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η κάμερα πήγε κατευθείαν στην σύζυγο του, Μαράια και στους δύο γιους του (Μάβερικ και Λίαμ), όπου πανηγύρισαν έξαλλα το καλάθι του Greek Freak. Πάντα δίπλα στον Γιάννη να τον στηρίξουν σε κάθε ματς.

Δείτε τι έγινε