Η FIBA έφτιαξε ένα εντυπωσιακό εικαστικό για τον τελικό του Eurobasket με Σρέντερ και Σενγκούν.

Τουρκία και Γερμανία θα κοντραριστούν στον τελικό μέ έπαθλο το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Το τζάμπολτου τελικού στο Εurobasket 2025 θα γίνει στη Ρίγα στις 21:00, με την Τουρκία να ψάχνει την πρώτη κούπα της και τη Γερμανία τη δεύτερη.

Η FIBA έβαλε τον κόσμο στο κλίμα και έφτιαξε ένα εντυπωσιακό εικαστικό με τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων να κρατούν... φωτόσπαθα με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο. Ντένις Σρέντερ και Αλπερέν Σενγκούν θα τα δώσουν όλα για να φορέσουν το χρυσό μετάλλιο και να γράψουν ιστορία. Οι ηγέτες των δύο ομάδων που είναι αήττητες στη διοργάνωση.

Δείτε την φωτογραφία της FIBA