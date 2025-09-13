Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί για Αυστραλία χωρίς τον Ρισόν Χολμς που θα ταξιδέψει με το δεύτερο γκρουπ.

Οι... πράσινοι προετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί για Αυστραλία χωρίς τον Ρισόν Χολμς ο οποίος έχει ίωση. Πάντως ο πρώην NBAer θα πάει στο δεύτερο γκρούπ στις 16 Σεπτέμβρη. Σε αντίθεση με τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος δεν θα ταξιδέψει καν όπως αναφέρθηκε στο χθεσινό κείμενο.

Το πρώτο γκρουπ «πετάει» το Σάββατο για την Αυστραλία και θα αποτελείται από τους Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογου, Ναν, Γκραντ και Χολμς, ενώ το δεύτερο θα μεταβεί στη Μελβούρνη στις 16 του μήνα και θα αποτελείται από τους διεθνείς Σλούκα, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και φυσικά τον προπονητή, Εργκίν Άταμαν που όπως και ο Όσμαν βρίσκεται στον τελικό του Eurobasket κόντρα στην Γερμανία.

Δεν θα ταξιδέψουν και ο Ματίας Λεσόρ με τον Μάριους Γκριγκόνις προκειμένου να μην επιβαρυνθούν.