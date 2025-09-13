Η Ελλάδα έφτασε στο γήπεδο ώστε να πραγματοποιήσει την προπόνησή της πριν από το παιχνίδι της τρίτης θέσης του EuroBasket 2025 με αντίπαλο τη Φινλανδία. Αποστολή στη Ρίγα: Θοδωρής Σανιδάς.

Η Ελλάδα, ηττήθηκε στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 από την Τουρκία με 68-94 και πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία για την τρίτη θέση, την Κυριακή (14/9, 17:00).

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησε την προπόνησή του στη Ρίγα ενόψει του μικρού τελικού το Σάββατο (13/9) ενώ η αποστολή του Gazzetta κατέγραψε τη στιγμή όπου το πούλμαν έφτασε στο γήπεδο.