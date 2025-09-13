EuroBasket 2025, Ελλάδα: Η άφιξη της Εθνικής στο γήπεδο για την προπόνηση πριν το παιχνίδι της τρίτης θέσης (vid)
Η Ελλάδα, ηττήθηκε στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 από την Τουρκία με 68-94 και πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία για την τρίτη θέση, την Κυριακή (14/9, 17:00).
Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησε την προπόνησή του στη Ρίγα ενόψει του μικρού τελικού το Σάββατο (13/9) ενώ η αποστολή του Gazzetta κατέγραψε τη στιγμή όπου το πούλμαν έφτασε στο γήπεδο.
🇬🇷 Η εθνική ομάδα έφτασε στο γήπεδο για την τελευταία προπόνηση ενόψει του μικρού τελικού. pic.twitter.com/ljQqoDNSKT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 13, 2025
