Η ανάρτηση «χωρίς οίκτο» της τουρκικής ομοσπονδίας για τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα.

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Από την αναμέτρηση ένα φωτογραφικό κλικ έχει γίνει viral που απαθανατίζει τον Τσέντι Όσμαν να καρφώνει εμφατικά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να στέκεται στην άκρη του παρκέ σαν να προσεύχεται.

Η τουρκική ομοσπονδία δημοσίευσε το εν λόγω στιγμιότυπο γράφοντας «χωρίς οίκτο» αναφερόμενη στην επιβλητική νίκη της του Τουρκίας, ενώ η λεζάντα γράφει: «Η στιγμή που ο αρχηγός άνοιξε τα φτερά του».