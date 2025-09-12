Ο Έργκιν Άταμαν, με το σκορ στο 51-72 στο 31ο λεπτό του ημιτελικού του EuroBasket 2025 Ελλάδα - Τουρκία, έκανε challenge προκειμένου να αναβαθμιστεί ένα φάουλ του Σλούκα σε αντιαθλητικό.

Στο 31' του Ελλάδα - Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, ο Εργκίν Άταμαν, παρότι η ομάδα του ήταν μπροστά με +21 (51-72), έδειξε πως δεν ήθελε να μείνει εκεί.

Σε ένα μαρκάρισμα του Κώστα Σλούκα οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ, με τον Άταμαν να κάνει challenge για αναβάθμιση του φάουλ σε αντιαθλητικό.

Οι διαιτητές πήγαν στο ριπλέι, είδαν τη φάση και εν τέλει έκαναν το χατήρι στον Άταμαν, δίνοντας αντιαθλητικό στο +21.