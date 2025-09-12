Έλληνες και Τούρκοι πέρασαν όμορφες στιγμές έξω από το γήπεδο πριν από τον ημιτελικό του EuroBasket 2025. Αποστολή στη Ρίγα: Θοδωρής Σανιδάς.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τουρκία, στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, θέλοντας να πάρει τη νίκη που θα της δώσει το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00). Εκεί έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της η Γερμανία.

Ενώ το χρονόμετρο μετρούσε αντίστροφα για το τζάμπολ του αγώνα, έξω από το γήπεδο χιλιάδες φίλαθλοι και των δύο ομάδων βρίσκονταν μαζί, ο καθένας με φανέλες, κασκόλ ή ακόμα και σημαίες των χωρών τους.

Όπως φαίνεται μάλιστα μέσα από τα βίντεο του Gazzetta, οι άνθρωποι των δύο χωρών περνούσαν όμορφες στιγμές έξω από το γήπεδο της Ρίγας.

Όμορφες στιγμές έξω από το γήπεδο με Έλληνες και Τούρκους να είναι παρέα με τις σημαίες τους.#eurobasket2025 pic.twitter.com/1N3soL0yhl — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2025