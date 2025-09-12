Όσκαρ Ντα Σίλβα στο Gazzetta: «Είμαστε σε αποστολή, θέλουμε να τελειώσουμε τη δουλειά»!

Η Γερμανία εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του EuroBasket 2025 και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα μίλησε στο Gazzetta για τον μεγάλο στόχο της «νασιονάλμανσαφτ», καθώς και για το πώς η ομάδα διαχειρίζεται τον ρόλο του φαβορί.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Γερμανία ξεπέρασε το εμπόδιο της Φινλανδίας και προκρίθηκε στον τελικό του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα–Τουρκία (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Η «νασιονάλμανσαφτ» στοχεύει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον τίτλο του φαβορί και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα μίλησε στο Gazzetta για τον μεγάλο στόχο των Γερμανών στο τουρνουά.

Ακόμα ένας τελικός για τη Γερμανία. Είναι μια ακόμα απόδειξη πως βρίσκεστε στον σωστό δρόμο; Ότι το γερμανικό μπάσκετ συνεχίζει να κάνει βήματα μπροστά;

«Σίγουρα σημαίνει πολλά. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Γι’ αυτό ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Για να παίζει σε μεγάλα παιχνίδια, να βρίσκεται σε μεγάλες στιγμές. Σήμερα ήταν μια ακόμα τέτοια στιγμή. Κι έχουμε άλλη μία μπροστά μας…».

Πώς διαχειρίζεστε τον ρόλο του φαβορί; Φτάνοντας μέχρι τον τελικό, την ώρα που άλλες μεγάλες ομάδες έχουν μείνει εκτός από νωρίς;

«Έχουμε τεράστια αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας και σε ό,τι έχουμε χτίσει. Θέλουμε να το αποδεικνύουμε κάθε βράδυ, κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κερδίσουμε, όχι μόνο λόγω της ποιότητάς μας, αλλά και λόγω του πνεύματος που κουβαλά αυτή η ομάδα, που κουβαλά η Εθνική Γερμανίας».

Νιώθεις ότι είστε σε αποστολή;

«Ναι, σίγουρα! Μιλήσαμε γι’ αυτό πριν τον ημιτελικό. Για ό,τι έγινε πέρσι, πάλι στον ημιτελικό. Η αποστολή μας σήμερα ήταν μία: να κερδίσουμε. Και τώρα έχουμε άλλη μία νίκη μπροστά μας. Θέλουμε να τελειώσουμε τη δουλειά».

Ελλάδα ή Τουρκία;

«Θα δούμε»!