Δείτε τις δηλώσεις του Σέιν Λάρκιν ενόψει του ημιτελικού της Ελλάδας με την Τουρκία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 την Παρασκευή 12/09 και ώρα 21:00 (μετάδοση από την ΕΡΤ 1, Novasports Start και live από το Gazzetta).

Η αποστολή του Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της Τουρκίας ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης και απαθανάτησε τις δηλώσεις του Σέιν Λάρκιν που μίλησε για την σημαντική αναμέτρηση και για την αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά

Για τον Γιάννη: «Είμαστε πολύ έτοιμοι για την πρόκληση. Προφανώς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να τον σταματήσεις. Είμαι πολύ έτοιμος για την πρόκληση. Νομίζω ότι είμαστε επίσης ικανοί σαν ομάδα. Έχουμε πολλά παιδιά στην ομάδα που είναι επίσης σπουδαίοι παίκτες. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για να τον σταματήσουμε και έχουν να κάνουν την καλύτερη δουλειά για να μας σταματήσουν. Θα είναι ένα παιχνίδι – πρόκληση και για τις δύο ομάδες».

Για τα Final Four που έχει πάει με τον Αταμάν: «Είναι αυτοπεποίθηση υψηλού επιπέδου. Στο τέλος της ημέρας είναι ξέρουμε τι χρειάζεται για να νικήσεις σε τέτοιες καταστάσεις γεμάτες πίεση. Ξέρουμε με τι νοοτροπία πρέπει να πάει η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια. Ξέρεις πώς πρέπει να ξεκινήσεις τα παιχνίδια. Το να έχεις έναν προπονητή που έχει πάει εκεί, σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε δυνατή αυτοπεποίθηση».

Για τις άλλες απειλές στο ρόστερ της Ελλάδας, πέρα από τον Γιάννη: «Αν κοιτάξεις στα ρόστερ των δύο ομάδων, υπάρχουν πολύ ποιοτικοί παίκτες και στις δύο πλευρές. Νομίζω ότι έχουν 7 ή 8 παίκτες EuroLeague, που παίζουν πολλά λεπτά, έχουν πάει Final Four, έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα. Οι απειλές θα είναι σε όλο το παρκέ».

Για την πρόκριση στον τελικό: «Θα σημαίνει τα πάντα. Στο τέλος της ημέρας δε νομίζω ότι έχουμε πάει σε τελικό EuroBasket. Για εμάς το γεγονός ότι μπορούμε να είμαστε εδώ ως ομάδα, που πολλοί δεν μας περίμεναν σε αυτή την κατάσταση όταν το τουρνουά ξεκίνησε. Θα είναι τεράστιο για εμάς και έχουμε πολύ κίνητρο, να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε ξεκινήσει».

Για το αν πρέπει να παίξουν πιο physical: «Όλοι παίζουν physical σε τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες ξέρουν τι προσπαθούμε να κάνουμε. Απλά πρέπει να βγούμε έξω και να παλέψουμε για κάθε χαμένη μπάλα, να προσέξουμε τις μικρές λεπτομέρειες και τα πράγματα που κερδίζουν αγώνες μπάσκετ. Έχουμε πολλή ποιότητα».

Για το αν νιώθει ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα: «Δε νομίζω ότι μπορείς πραγματικά να το καταλάβεις. Προφανώς παίζοντας στην Τουρκία τα τελευταία 7 χρόνια, απέναντι σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, σε πολλές καταστάσεις με μεγάλη πίεση, playoffs, Final Four. Πάντα υπάρχει ηλεκτρισμός στο παρκέ. Νομίζω ότι εκπροσωπώντας τη χώρα έχει περισσότερη περηφάνια σε αυτό».