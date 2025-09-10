Ο Κυριακόπουλος αποθεώνει την Εθνική μπάσκετ με το εικαστικό του Gazzeta
Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κυριακόπουλος, αποθέωσε την Εθνική Ελλάδας για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, χρησιμοποιώντας το εικαστικό του Gazzetta.
Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Γιώργος Κυριακόπουλος, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πανηγύρισε την πρόκριση της Εθνικής στους «4» του EuroBasket 2025.
Ο διεθνής μπακ επέλεξε να αποθεώσει τη «γαλανόλευκη» με το πανέμορφο εικαστικό του Gazzetta από την πένα του Χρήστου Ζωίδη!
