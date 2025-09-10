Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα μετά την πρόκριση της Ελλάδας στο στην τετράδα του EuroBasket 2025.

Η Εθνική παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!

Ο Κώστας Σλούκας στις δηλώσεις του τόνισε ότι είναι πάντα στο πλευρό της Ελλάδας.

Κώστας Σλούκας:

«Δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει. Όλοι κατέθεσαν ψυχή σήμερα, και αν εξαιρέσουμε το νωθρό παιχνίδι, ελέγξαμε τον αγώνα. Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση από την πλευρά μας. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φυσικά ανοίγει και η όρεξη μαζί. Δεν τίθεται θέμα για μένα για το αν θα είμαι εκεί για την Εθνική Ομάδα ή όχι. Έχω μείνει εκτός μόνο όταν είχα πρόβλημα τραυματισμού. Κάθε χρόνο πιστέυω την ομάδα και πολύ περισσότρο φέτος με τον Βασίλη στο τιμόνι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα, ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι μια μεγάλη μέρα και στιγμή σήμερα και ελπίζω να κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μας φοβίζει κάτι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι, να μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, η ομάδα παίζει σκληρά και βελτιώνεται όπως για παράδειγμα στα ριμπάουντ. Δώσαμε μεγάλες μάχες και ήρθε μια νίκη σημαντική με μεστή εμφάνιση».