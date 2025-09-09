Eurobasket 2025: Οι προβλέψεις του Ευτύχη Μπλέτσα στο Gazzetta για το Λιθουανία - Ελλάδα
Ο κοσμογυρισμένος Ευτύχης Μπλέτσας, έκανε τις προβλέψεις του για το παιχνίδι μεταξύ Ελλάδας και Λιθουανίας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης
Το Gazzetta συνάντησε έξω από την «Arena Riga» τον Ευτύχη Μπλέτσα και τον ρώτησε για τα προγνωστικά του ενόψει του προημιτελικού της «επίσημης αγαπημένης».
Ποια είναι η πρόβλεψή του; Ελλάδα ή Λιθουανία θα βρεθούν στον ημιτελικό όπου περιμένει ήδη η Τουρκία;
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
