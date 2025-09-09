Διαβάστε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Λιθουανία, καθώς κι εκείνες των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ημέρα Εθνικής είναι η σημερινή (9/9) όσον αφορά το EuroBasket 2025, καθώς η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Λιθουανία, με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά του θεσμού, πιο κοντά στη ζώνη των μεταλλίων. Το ματς της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 HD και το Novasports Start.

Η δράση ωστόσο ξεκινά νωρίτερα, αφού στις 17:00 (ΕΡΤ 1 HD, Novasports Start) Τουρκία και Πολωνία κοντράρονται για το άλλο εισιτήριο των ημιτελικών, ζευγάρι με το οποίο θα αγωνιστεί ο νικητής του Ελλάδα - Λιθουανία.

Βέβαια, ενδιαφέρον υπάρχει και για το ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται, με τον αγώνα της Κύπρου απέναντι στη Ρουμανία να ξεχωρίζει και να καλύπτεται τηλεοπτικά στις 21:45 από το Novasports 3.

Σημαντικό είναι επίσης και το ματς της Σερβίας με την Αγγλία, επίσης στις 21:45 από το Novasports Premier League.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας