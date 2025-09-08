Ο Λίνας Κλέιζα, GM της εθνικής Λιθουανίας και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, μίλησε για το παιχνίδι με την Ελλάδα στο EuroBasket 2025. Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Ελλάδα και η Λιθουανία θα αναμετρηθούν μεταξύ τους το βράδυ της Τρίτης (9/9, 21:00) στη Ρίγα για τη φάση των «8» του EuroBasket 2025, διεκδικώντας το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του τουρνουά.

Από την πλευρά του, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και νυν GM της εθνικής Λιθουανίας, Λίνας Κλέιζα, μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι ενώ αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη που έχει ο ίδιος για την ομάδα του Πειραιά.

«Φυσικά αγαπώ τον Ολυμπιακό. Είναι η μεγάλη μου αγάπη. Η Ελλάδα μου θυμίζει την ομάδα και έχω πολύ καλές αναμνήσεις από εκεί. Αγαπώ την Ελλάδα, την ομάδα, τους φιλάθλους της. Ήταν πολύ ιδιαίτερη περίοδος της ζωής μου, ο χρόνος που πέρασα στην Ελλάδα».

Για τον αγώνα με την Ελλάδα: «Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη γιατί είναι μια πολύ καλή μάχη με έναν τεράστιο σούπερ σταρ, έναν από τους καλύτερος, αν όχι τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, οπότε είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Πρέπει να τα δώσουμε όλα, να δουλέψουμε δυνατά και να παίξουμε δυνατά και θα δούμε πού θα πάει αυτό. Αλλά η Ελλάδα είναι σίγουρα μια εξαιρετική ομάδα».

Για τον στόχο της Λιθουανίας στο τουρνουά: «Δεν θέτουμε στόχους, απλά δουλεύουμε πολύ και περιμένουμε από τους μπασκετικούς θεούς να μας ανταμείψουν. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι και τα δίνουμε όλα στο παρκέ. Είναι δεδομένα ένα ανταγωνιστικό τουρνουά, νιώθουμε καλά και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε».

Για τον Βασίλη Σπανούλη είπε: «Είναι ήδη ένας σπουδαίος προπονητής. Έχασε από τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη, τον Σάρας στον τελικό της EuroLeague. Είναι πολύ νέος ακόμα και είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Πήρε πολλά χρόνια στον Σάρας να πηγαίνει στα Final Four μέχρι να το πάρει. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις την EuroLeague όπως έχουμε δει, αλλά το μέλλον είναι λαμπερό και για τους δύο ως προπονητές».

Για το εάν βλέπει τον Γιασικεβίτσιους να γίνεται μια μέρα προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας: «Μια μέρα σίγουρα. Έτσι νομίζω. Τώρα έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή και με το πέρασμα του καιρού, πιστεύω θα γίνει. Τώρα απολαμβάνει τον χρόνο του με την οικογένειά του».