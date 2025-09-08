Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, μίλησε για το παιχνίδι του EuroBasket 2025 κόντρα στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο καλό τρίποντο της «γαλανόλευκης». Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Λιθουανία και η Ελλάδα ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους αναμέτρηση, το βράδυ της Τρίτης (9/9, 21:00), όπου θα κριθεί το ένα από τα εισιτήρια για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, στις δηλώσεις του ενόψει του επερχόμενου παιχνιδιού, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η «γαλανόλευκη» σουτάρει με καλά ποσοστά στο τρίποντο ενώ αρνήθηκε να απαντήσει στο πως θα σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η ομάδα του.

«Περάσαμε μία μέρα με το να προετοιμαζόμαστε πλήρως για την εθνική Ελλάδας. Είναι καλή ομάδα, έχουν "όπλα", εκτελούν με σουτ, έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προφανώς που είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά, να προετοιμαστούμε, έχουμε το πλάνο μας, θα δούμε».

Για το πως θα αντιμετωπίσουν τον Γιάννη: «Δεν θα σας πω (γέλια). Αυτό είναι το πλάνο παιχνιδιού. Κάθε ομάδα έχει το δικό της στιλ παιχνιδιού. Εμείς έχουμε το δικό μας οπότε πρέπει να μπούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία».

Πέρα από τον Γιάννη, ποιο άλλο είναι το σημείο που εστιάζουν: «Ότι είναι μία καλή ομάδα στο τρίποντο. Βάζουν τα τρίποντα και έχουν φυσικά μεγάλη εμπειρία, πολύ έμπειρους παίκτες που ξέρουν πως να παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να μην κάνουμε λάθη, να μην τους αφήσουμε εύκολους πόντους, να κάνουμε καλή δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση».

Για το αν έχει αντιμετωπίσει η Λιθουανία το πρόβλημα στα γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις: «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Τώρα έχουμε 11 παίκτες. Θέλουμε την ίδια εμφάνιση αν όχι καλύτερη από τον Βελίτσκα αύριο. Η δύναμη της ομάδας μας είναι το ομαδικό παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι να κάνουμε και πρέπει να βγούμε και να παίξουμε σαν ομάδα. Να παίξουμε σκληρό μπάσκετ για 40 λεπτά. Αυτή είναι η ταυτότητά μας».

Για το αν θα έπρεπε τα ρόστερ να είναι μεγαλύτερα για τα τουρνουά λόγω των τραυματισμών: «Δεν είναι δύναμή μου να πω, ακόμη είμαι παίκτης. Ανυπομονώ για τους αγώνες. Θα μπορούσε να βοηθήσει ή και όχι. Αυτό είναι το μέλλον, υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Ναι, νιώθεις ότι χάνεις όταν είσαι με έναν λιγότερο. Όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και από την πλευρά του ρόστερ».