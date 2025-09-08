Άβντια για το τετ-α-τετ με Γιάννη: «Ωραία λόγια, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες»

O Nτένι Άβντια στάθηκε στον διάλογο που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το ματς της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Η Εθνική μας επικράτησε του Ισραήλ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι απολαυστικός και να οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά. Μετά το τέλος του ματς μίλησε με τον Άβντια και ο σταρ των Ισραηλικών, μιλώντας σε Μέσα της χώρας του, αναφέρθηκε στον διάλογο με τον Greek Freak.

«Ο Γιάννης μου έκανε πολύ ωραία και συγκινητικά κομπλιμέντα, αυτά είναι κομπλιμέντα από έναν παίκτη που δουλεύει πολύ σκληρά και έχει πολύ καλή φήμη στο πρωτάθλημα. Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για το τι είπε, αλλά σίγουρα είναι συγκινητικό.

Κάθε παίκτης έχει τις ιδιότητές του, έχω μια πολύ μεγάλη πορεία και τη δυνατότητα να γίνω πολύ καλύτερος από ό,τι είμαι - πιστεύω σε αυτό 100%. Κάναμε ένα καλό τουρνουά και έκανα ό,τι μπορούσα», ανέφερε.

Οι δυό τους θα κοντραριστούν και στα ματς των Μπακς με τους Μπλέιζερς τη νέα σεζόν.