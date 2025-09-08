Προπονητής Ισραήλ: «Καμία έκπληξη για Σαμοντούροβ»
Το εγκώμιο του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ έπλεξε ο Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, ο προπονητής του Ισραήλ, μετά την ήττα της ομάδας του από την Εθνική στη φάση των «16» του EuroBasket 2025. «Δεν είναι έκπληξη (σ.σ. ότι έπαιξε ρόλο μόλις το Ισραήλ πλησίασε), παίξαμε στην Κύπρο με την Ελλάδα και ξέραμε τον τρόπο που αγωνίζεται. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι έρχονται πάντα 1-2 παίκτες ως X-Factor. Η Ελλάδα δεν είναι ένας παίκτης, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι παίκτες σε αυτή την ομάδα. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα» ήταν τα λόγια του Μπέιτ Χαλάμι.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ πάτησε για 16 λεπτά στο παρκέ, έχοντας 7 πόντους με 2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, μάζεψε 6 ριμπάουντ εκ των οποίων 4 επιθετικά και προσέφερε μία εντυπωσιακή στιγμή με ένα φόλοου κάρφωμα.
Ο Μπέιτ Χαλάμι συνέχισε τονίζοντας πως είναι περήφανος για τους παίκτες του. «Είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά δώσαμε μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος που παλέψαμε ως το τέλος. Κάναμε κάποια λάθη, χάσαμε κάποια ριμπάουντ και είχαμε κάποιες επιθέσεις όπου μας έλειψε η συγκέντρωση, αλλά είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και την πορεία μας στη διοργάνωσης».
Για το αν έχει κάποια συμβουλή για τη Λιθουανία για την αντιμετώπιση του Γιάννη: «Η Λιθουανία έχει έναν θρυλικό παίκτη που είναι καλός προπονητής και δεν χρειάζεται συμβουλές από μας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι από τους τρεις καλύτερους παίκτες του κόσμου, παίζει με πολλή δύναμη και δεν μπορείς να κάνεις πολλά για να τον αντιμετωπίσεις. Η Λιθουανία θα έχει το πλάνο της, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι».
