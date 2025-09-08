Εκτός από την αποθέωση του ελληνικού κοινού, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έγινε δέκτης «κολακευτικών» σχολίων και από τον αρχηγό της Εθνικής, Κώστα Παπανικολάου, γεγονός που το έπιασε και η κάμερα.

Ενδεχομένως το ματς κόντρα στο Ισραήλ, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν θα το ξεχάσει ποτέ, καθώς ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του γενικότερα στην καριέρα και όχι μόνο με τη φανέλα της Εθνικής.

Ο 20χρονος αγωνίστηκε 16'14'' και σε αυτό το χρονικό διάστημα πρόλαβε να σκοράρει 7 πόντους, με 6 ριμπάουντ, 4 εκ των οποίων επιθετικά ενώ είχε και ένα highlight με ένα εκπληκτικό φόλοου - κάρφωμα.

Ωστόσο, δεν έγινε πρόσωπο αποθέωσης μόνο από το ελληνικό φίλαθλο κοινό, αλλά και από τους συμπαίκτες του και συγκεκριμένα από τον Κώστα Παπανικολάου.

Με το σκορ στο 63-58 στα 2'20'' πριν από τη λήξη της 3ης περιόδου, ο «Σάμο» πέτυχε ένα τρίποντο (από τα συνολικά 4 που είχε η Εθνική μας), δίνοντας μεγάλη ανάσα 8 πόντων. Προς την επιστροφή στην άμυνα, ο αρχηγός της Εθνικής πλησίασε τον Σαμοντούροβ και τον αποθέωσε με μία άκρως... αθλητική έκφραση σε τέτοιες περιπτώσεις, κάτι που συνέλαβε και η κάμερα την ώρα της μετάδοσης.

«Μπράβο, μωρή κ@@@», είπε ο «Παπ» τονώνοντας την αυτοπεποίθηση του άσου του Παναθηναϊκού.

