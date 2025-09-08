Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, μετά το Ελλάδα - Ισραήλ 84-79, ανέλυσαν στο Eurobasket Live by Novibet τη νίκη της Εθνικής μας και στάθηκαν στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Η Ελλάδα, στη νίκη επί του Ισραήλ, η οποία την έφερε στην 8άδα του EuroBasket 2025, πέραν του ασταμάτητου Γιάννη Αντετοκούνμπο των 37 πόντων, είχε και έναν X factor, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ των 7 πόντων και των 6 ριμπάουντ.

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, ανέλυσαν στο Eurobasket Live by Novibet τη συνεισφορά του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, τονίζοντας πως το μέλλον ανήκει στον 20χρονο φόργουορντ του Παναθηναϊκού.