EuroBasket 2025, Κωνσταντινίδης-Κατσαμούρη στο EuroBasket Live by Novibet: «Φοβερή υποθήκη για το μέλλον ο Σαμοντούροβ»
Η Ελλάδα, στη νίκη επί του Ισραήλ, η οποία την έφερε στην 8άδα του EuroBasket 2025, πέραν του ασταμάτητου Γιάννη Αντετοκούνμπο των 37 πόντων, είχε και έναν X factor, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ των 7 πόντων και των 6 ριμπάουντ.
Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, ανέλυσαν στο Eurobasket Live by Novibet τη συνεισφορά του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, τονίζοντας πως το μέλλον ανήκει στον 20χρονο φόργουορντ του Παναθηναϊκού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: Η Freak εμφάνιση και η... δημιουργία από το ποστ
- EuroBasket 2025, Παπανικολάου: Έχει «κλειδώσει» τους NBAers, το ποσοστό τους απέναντί του
- EuroBasket 2025: Καλκαβούρας - Παπαδογιάννης στο EuroBasket Live by Novibet: «Άλλο η Ελλάδα του Γκάλη, άλλο η Σλοβενία του Ντόντσιτς»