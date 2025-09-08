EuroBasket 2025: Τα συγχαρητήρια των «αιωνίων» για την πρόκριση στους «8»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη κόντρα στο Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (9/9, 21:00)
Η επιτυχία της «γαλανόλευκης», όπως είναι λογικό αναγνωρίστηκε από τους «αιώνιους» αντιπάλους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» σε σχετική ανάρτησή τους έγραψαν: «Συγχαρητήρια στην Εθνική μας Ομάδα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket! Μας κάνατε για ακόμα μία φορά υπερήφανους»!
Συγχαρητήρια στην Εθνική μας Ομάδα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 7, 2025
Μας κάνατε για ακόμα μία φορά υπερήφανους! 🤍#paobcaktor pic.twitter.com/6eeeKDSEhE
Με τη σειρά τους οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε ποστάρισμα στέλνοντας τα συγχαρητήριά τους: «Συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket. Όλοι στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης»!
👏🏽 Συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα για την πρόκριση στα προημιτελικά του @EuroBasket !— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 7, 2025
🇬🇷 Όλοι στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης! @HellenicBF #OlympiacosBC #HellasBasketball #EuroBasket pic.twitter.com/PLd2e4dlrz
