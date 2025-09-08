Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στην Εθνική Ελλάδας για την πρόκριση στους «8» του EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη κόντρα στο Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (9/9, 21:00)

Η επιτυχία της «γαλανόλευκης», όπως είναι λογικό αναγνωρίστηκε από τους «αιώνιους» αντιπάλους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» σε σχετική ανάρτησή τους έγραψαν: «Συγχαρητήρια στην Εθνική μας Ομάδα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket! Μας κάνατε για ακόμα μία φορά υπερήφανους»!

Συγχαρητήρια στην Εθνική μας Ομάδα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket!



Μας κάνατε για ακόμα μία φορά υπερήφανους! 🤍#paobcaktor pic.twitter.com/6eeeKDSEhE — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 7, 2025

Με τη σειρά τους οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε ποστάρισμα στέλνοντας τα συγχαρητήριά τους: «Συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket. Όλοι στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης»!