Ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στη Riga Arena και παρακολούθησε την αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ για τα νοκ άουτ του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε το Ισραήλ στο πλαίσιο του EuroBasket 2025, στο πρώτο παιχνίδι της «γαλανόλευκης» στη φάση των «16» του τουρνουά με το βλέμμα στραμμένο.. εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Ανάμεσα σε όλους όσους βρέθηκαν στο γήπεδο ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής, ήταν και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν.