Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο, μετά τον αποκλεισμό της Ιταλίας από την συνέχεια του EuroBasket 2025, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική ομάδα.

Ο 52χρονος Ιταλός, ο οποίος από το 2022 βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της χώρας του, μετά την ήττα από την Σλοβενία και τον αποκλεισμό από την συνέχεια του EuroBasket 2025, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την «σκουάντρα ατζούρα».

«Είναι το τελευταίο μου παιχνίδι με την Ιταλία», δήλωσε ο Ποτσέκο στη συνέντευξη Τύπου. «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μου, Τζιοβάνι Πετρούτσι, που μου έκανε αυτή την τιμή να γίνω προπονητής της εθνικής ομάδας. Από τα βάθη της καρδιάς μου, είναι σαν... Ίσως, σίγουρα, η καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Ήταν πραγματικά πραγματική τιμή να έχω αυτόν τον ρόλο στο ιταλικό μπάσκετ».

Στη συνέχεια ο Τζανμάρκο Ποτζέκο πρόσθεσε: «Ευχαριστώ τους ανθρώπους που μου έδωσαν αυτήν την ευκαιρία και πίστεψαν σε εμένα. Φυσικά ευχαριστώ στο τεχνικό επιτελείο μου. Ήταν κάτι περισσότερο από αδέρφια μου. Ένα ευχαριστώ στους παίκτες μου, πραγματικά τους αγάπησα όλους. Δεν δίνω καμία σημασία τι τύπος προπονητή είμαι, δεν εστιάζω σε αυτό, δεν εστιάζω στην καριέρα μου. Δεν δίνω καμία απολύτως σημασία στο τι πιστεύετε για εμένα. Στη ζωή μου, στην προπονητική μου ζωή εστιάζω σε αυτούς και σήμερα είμαι απογοητευμένος όχι γιατί χάσαμε, αλλά γιατί τους είδα να υποφέρουν. Μπορεί να είμαι ο χειρότερος προπονητής στον κόσμο, δεν δίνω καμία σημασία σε αυτό αλήθεια. Πιστέψτε με, δεν σας λέω ψέματα. Όπως είπα στους παίκτες μου μετά το τέλος της αναμέτρησης στα αποδυτήρια, κανείς δεν έχει τον σεβασμό μου όπως τον έχουν αυτοί. Τους είπα πως κανείς δεν θα τους αγαπήσει όπως εγώ. Κανείς. Κανείς. Ίσως βρουν έναν άλλο προπονητή που θα έχει την ίδια αγάπη για αυτούς, αλλά όχι παραπάνω από εμένα. Όχι παραπάνω από εμένα».