EuroBasket 2025: Με το... καλημέρα ο Λούκα Magic και 22 πόντοι στο δεκάλεπτο! (vid)
Ο Λούκα Ντόντσιτς έφερε λίγη από τη... μαγεία του από νωρίς στα νοκ-άουτ του EuroBasket 2025.
H Ιταλία με την Σλοβενία «μάχονται» στη φάση των 16 με την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς να κυριαρχεί από πολύ νωρίς. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν πραγματικά ασταμάτητος ολοκληρώνοντας μόλις την πρώτη περίοδο με 22 πόντους (3/6 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ σε 08'37" λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, είχε τους 22 από τους 25 πόντους της ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο!
Honestly, how do you defend this? You just pray it doesn't go in.#EuroBasket pic.twitter.com/KiwEofUeWN— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
