H Ιταλία με την Σλοβενία «μάχονται» στη φάση των 16 με την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς να κυριαρχεί από πολύ νωρίς. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν πραγματικά ασταμάτητος ολοκληρώνοντας μόλις την πρώτη περίοδο με 22 πόντους (3/6 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ σε 08'37" λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, είχε τους 22 από τους 25 πόντους της ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο!