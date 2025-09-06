EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: Το τετ α τετ και τα ιδιαίτερα του Καλαβρού
Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στο Ισραήλ, στη φάση των «16» του EuroBasket 2025 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να είναι ο μπροστάρης της προσπάθειας αυτής στα νοκ άουτ.
Μαζί με τον Μάικ Καλαβρό, συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη στο επιτελείο της Εθνικής και προσωπικό κόουτς ατομικής βελτίωσης του Greek Freak, να έχει ένα προσωπικό τετ α τετ μαζί του.
Ο Καλαβρός συγκεκριμένα έδειχνε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάτι στην οθόνη του υπολογιστή του, με τον σούπερ σταρ της Ελλάδας να παρακολουθεί προσεκτικά.
Το βίντεο του Gazzetta με Αντετοκούνμπο και Καλαβρό
🇬🇷 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει οδηγίες από τον Μιχάλη Καλαβρό!#Eurobasket2025 pic.twitter.com/6ITK2xuWUI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025
