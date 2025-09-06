Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολουθεί προσεκτικά όσα του δείχνει ο Μάικ Καλαβρός στην προπόνηση της Εθνικής ενόψει των «16» του EuroBasket 2025. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στο Ισραήλ, στη φάση των «16» του EuroBasket 2025 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να είναι ο μπροστάρης της προσπάθειας αυτής στα νοκ άουτ.

Μαζί με τον Μάικ Καλαβρό, συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη στο επιτελείο της Εθνικής και προσωπικό κόουτς ατομικής βελτίωσης του Greek Freak, να έχει ένα προσωπικό τετ α τετ μαζί του.

Ο Καλαβρός συγκεκριμένα έδειχνε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάτι στην οθόνη του υπολογιστή του, με τον σούπερ σταρ της Ελλάδας να παρακολουθεί προσεκτικά.

Το βίντεο του Gazzetta με Αντετοκούνμπο και Καλαβρό