Eurobasket 2025 Diary Day 11: Ντέρμπι Βαλτικής και αναμονή... Εθνικής

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Ρίγα σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Η πρώτη αγωνιστική μέρα εδώ στην Ρίγα, εξελίχθηκε σε ένα λαϊκό συναπάντημα! H fan zone που βρίσκεται πλησίον της “Xiaomi Arena”, είχε αρκετό κόσμο με τους Τούρκους και τους Γερμανούς να έχουν την τιμητική τους, μέχρι να τελειώσουν τα δύο πρώτα παιχνίδια!

Οπότε και ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου γέμισε από Λετονούς (η πλειοψηφία τους φορούσε την φανέλα του Πορζίνγκις) που ήταν πολύ ήσυχοι και Λιθουανούς, οι οποίοι αντιθέτως ήταν εξαιρετικά θορυβώδεις! Το γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο χώρες της Βαλτικής, είχε την τιμητική του γιατί επιπλέον καθόρισε και ένα από τα οκτώ εισιτήρια για την προημιτελική φάση.

Το τρίτο στην σειρά παιχνίδι της 1ης μέρας της φάσης των “16”, ήταν το πρώτο της τελικής φάσης που το γήπεδο γέμισε και η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική.

Στο ημίχρονο της εν λόγω αναμέτρησης, η οποία διασταυρώνεται με το δικό μας ζευγάρι, ήταν προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση της Εθνικής μας ομάδας του coach και νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη, στο βοηθητικό που βρίσκεται απέναντι από την εγκατάσταση που φιλοξενεί την διοργάνωση και δίπλα στο κέντρο Τύπου, οπότε το όποιο scouting θα γίνει αφού πρώτα περάσουμε με το καλό το εμπόδιο του Ισραήλ.

Στα παιχνίδια που άνοιξαν την αγωνιστική αυλαία εδώ στην λετονική πρωτεύουσα, οι Τούρκοι ένιωσαν επί 37 λεπτά την καυτή ανάσα των Σουηδών, με την πρόκριση στα προημιτελικά – για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια – να έρχεται με την υπογραφή του 23χρονου παιδιού-θαύμα των Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, o οποίος διατήρησε το αήττητο των γειτόνων μας (6/6).

Στην συνέντευξη Τύπου, ο Αταμάν δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να ειρωνευτεί την FIBA, για την μεσημεριανή ώρα που έπαιξε η ομάδα του, παραλληλίζοντας την πρόοδο που πρέπει να επιδείξει με την αντίστοιχη του ανθρώπου, ο οποίος έφτασε μέχρι το φεγγάρι.

Στο άλλο ματς, η Πορτογαλία εκμεταλλεύτηκε την αστοχία της Γερμανίας πίσω από τα 6,75 στο πρώτο ημίχρονο (1/18 τρίποντα) κι έμεινε στο ματς μέχρι το 30ο λεπτό, για να καταρρεύσει στην 4η περίοδο και να ολοκληρώσει με αξιοπρέπεια το μόλις δεύτερο ταξίδι της σε τελική φάση Eurobasket.