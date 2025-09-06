Πριν από τον δεύτερο αγώνα της φάσης των «16» ανάμεσα στη Γερμανία και την Πορτογαλία, στην Arena Riga, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στη Λισαβόνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Πορτογαλία θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες και έπεσε στους δρόμους της Λισαβόνας.

Στην Arena Riga, πριν από τη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των «16» μεταξύ Γερμανίας και Πορτογαλίας, τιμήθηκε με ενός λεπτού σιγή η μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στη Λισαβόνα.