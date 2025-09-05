Ξέσπασμα Αταμάν κατά FIBA: «Έλλειψη σεβασμού απέναντί μας, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει»

Ο Εργκίν Αταμάν ξέσπασε κατά της FIBA για την ώρα που θα παίξει η Τουρκία στη φάση των «16» του EuroBasket του 2025. Αντίστοιχες δηλώσεις είχε κάνει και το 2022 στο Βερολίνο.

Η Τουρκία πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, επικρατώντας της Σερβίας και κατακτώντας την 1η θέση του γκρουπ της.

Η φάση των «16» βγάζει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέναντι στη Σουηδία, με το παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 12:00. Η μεσημεριανή ώρα δεν άρεσε καθόλου στον Αταμάν, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά.

«Δεν μου αρέσει η έλλειψη σεβασμού της FIBA απέναντί μας, απέναντι στην πρώτη ομάδα του ομίλου, η οποία τερμάτισε αήττητη. Πρέπει να παίξουμε τον αγώνα νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι αύριο. Είναι γελοίο. Είμαστε εδώ 15 ημέρες και παίζουμε τον πιο σημαντικό αγώνα της φάσης των νοκ άουτ, έναν αγώνα αποκλεισμού, στις 12 το μεσημέρι. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε στη φάση των μεταλλίων» είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας, για την ώρα της αναμέτρησης.

Ergin Ataman FIBA ateş etmiş



‘’İsterler gece 03.00’te oynayalım, yine de kimse bizi hedefimizden alıkoyamaz’’ pic.twitter.com/aX9guw5cql — Sinan AKYÜZ (@Revha1453) September 5, 2025

Ο Αταμάν διαμαρτυρήθηκε για τις ώρες και στο EuroBasket του 2022

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο EuroBasket του 2022. Τότε η Τουρκία θα έπαιζε απέναντι στους Γάλλους για τη φάση των «16», ως αουτσάιντερ. Το παιχνίδι είχε προγραμματιστεί μεσημέρι Σαββάτου (13:00 ώρα Ελλάδας).

Με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως αυτό ήταν πράξη ασέβειας από τη FIBA, αφού αρκετοί Τούρκοι που κατοικούν στο Βερολίνο δε θα μπορούσαν να βρεθούν στο γήπεδο.

«Είναι μεγάλη ασέβεια απέναντί μας που η ώρα του αγώνα με τη Γαλλία στο Βερολίνο θα είναι στις 12:00 (13:00 ώρα Ελλάδας). Ήρθαμε ως δεύτεροι στον όμιλό μας εδώ. Στόχος είναι να αποτραπεί στο κοινό της Τουρκίας να γεμίσει το γήπεδο. Ωστόσο εξακολουθώ να πιστεύω πως οι συμπατριώτες μας θα κάνουν θυσίες και θα έρθουν να μας υποστηρίξουν ακόμα και σε μία ακατάλληλη ώρα» είχε αναφέρει τότε ο Εργκίν Αταμάν.