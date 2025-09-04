Οι φίλαθλοι της Βοσνίας ήταν εμφανώς χαρούμενοι μετά την πρόκριση της χώρας τους στην επόμενη φάση του EuroBasket 2025. Αποστολή στην Κύπρο: Νίκος Ράπτης.

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Γεωργίας με 84-76 στο τελευταίο της παιχνίδι για τη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα από τα βαλκάνια μπόρεσε να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και να πάρει το «εισιτήριο» για Ρίγα.

Όπως φαίνεται μέσα και από το βίντεο του Gazzetta, οι φίλαθλοι των Βοσνίων... τρελάθηκαν με αυτή τη νίκη της χώρας τους και φεύγοντας από το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού», δεν έκυψαν τη χαρά τους.