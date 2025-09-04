Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η Ελλάδα κόντρα στην Ισπανία για την πρωτιά του ομίλου
Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπανία στο Eurobasket 2025. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Λεμεσό στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και το Nova Sports Start.
Η Ελλάδα, που βρίσκεται στην κορυφή του Γ’ ομίλου με σκορ 3-1, θέλει τη νίκη ώστε να εξασφαλίσει την πρωτιά και να έχει ευκολότερο έργο στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Μετά την ήττα από τη Βοσνία (77-80) η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη αναμένεται να δώσει ένα παραπάνω κίνητρο και ψυχολογία στην ομάδα.
Στο ποδόσφαιρο, έχουμε σέντρα και στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τις Ισπανία και Γερμανία να τίθενται αντιμέτωπες με Βουλγαρία και Γερμανία αντίστοιχα.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας:
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30, ΕΡΤ1)
- Βουλγαρία - Ισπανία (21:45, Nova Sports 1)
- Ολλανδία - Πολωνία (21:45, Nova Sports 2)
- Σλοβακία - Γερμανία (21:45, Nova Sports 3)
