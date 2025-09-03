Eurobasket 2025 Diary Day 8: Ένας πρόωρος τελικός με... πολλά «πρέπει»

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Η απογευματινή προπόνηση της Ελλάδας και η βραδινή της Ισπανίας, μας άφησε ελεύθερο το πρωινό της προτελευταίας μέρας στην Λεμεσό. Η 1η φάση του 42ου Eurobasket πλησιάζει στο τέλος της, οπότε μία βόλτα στην ατελείωτη παραλιακή λεωφόρο της πόλης με τους φοίνικες, την περατζάδα, τους τουρίστες που απολαμβάνουν την ηλιοθεραπεία τους και τους ουρανοξύστες να υψώνονται και να ρίχνουν την σκιά τους στην αμμουδιά, ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Με πρωινό χαλάρωμα και video κύλησε το πρωινό για τους Έλληνες διεθνείς στο ξενοδοχείο των αποστολών. Η μάχη με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου, έχει αποκτήσει μεγάλο «πρέπει», όχι γιατί ένα ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα θα φέρει την καταστροφή, αλλά γιατί η νίκη επι ενός αντιπάλου που επί χρόνια μας έχει… πελάτες, θα έχει πολλά οφέλη για την Εθνική μας ομάδα.

Τα πιο σημαντικά απ’ αυτά, θα είναι η εκτόξευση του ηθικού πριν τα νοκ άουτ παιχνίδια και φυσικά η διατήρηση της πορείας μας στο πιο βολικό μονοπάτι με φόντο τον στόχο της διάκρισης.

Η Εθνική του coach και νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη, θα είναι πρώτη με νίκη επί της Ισπανίας και με λογικούς υπολογισμούς (νίκες Γάλλων και Πολωνών), θα παίξει στο πρώτο νοκ άουτ με τον χαμένο της αναμέτρησης Σλοβενίας-Ισραήλ. Και το κέρδος είναι ότι αποφεύγει Σερβία και Γερμανία στα προημιτελικά.

Σε περίπτωση που υποστούμε την 2η διαδοχική μας ήττα στο τουρνουά, τότε θα πάμε στην Ρίγα με πληγωμένα τα φτερά, όχι τόσο ως προς τον αντίπαλο στην φάση των “16”, αλλα κυρίως ως προς την πεσμένη μας ψυχολογία.

Η κατάληψη της 2ης θέσης θα μας στείλει πιθανότατα αντιμέτωπους με τον νικητή της Ισραηλινοσλοβένικης μαχης αυτή την φορά, ενώ αν τερματίσουμε 4οι, τότε μας περιμένει η Γαλλία και μετά καρφί πάνω σε Σερβία ή Τουρκία για μία θέση στην ζώνη των μεταλλίων.