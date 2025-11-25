Μύκονος: Ο Χέσον στην προεπιλογή της Μεγάλης Βρετανίας για το «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027
Ο Μάιλς Χέσον συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή της Μεγάλης Βρετανίας ενόψει του πρώτου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Η Μεγάλη Βρετανία συμμετέχει στον Δ’ όμιλο των προκριματικών, μαζί με την Ιταλία, την Ισλανδία και τη Λιθουανία. Στο πρώτο «παράθυρο» θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία στο Λονδίνο (27/11, 21:30) και την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ (30/11, 18:45).
Ο 35χρονο φόργουορντ της Μυκόνου μετράει φέτος 8.7 πόντους και 4.4 ριμπάουντ σε επτά συμμετοχές στη Stoiximan GBL.
Training Views 📸#GBbasketball pic.twitter.com/H3KYgYM3WD— Great Britain Basketball (@gbbasketball) November 25, 2025
