Η Μ. Βρετανία θα μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, καθώς η FIBA εξέδωσε ανακοίνωση που παίρνει πίσω την τιμωρία που της είχε επιβληθεί.

Πιο αναλυτικά η FIBA, είχε επιβάλλει τιμωρία στην ομοσπονδία της Μ. Βρετανίας, που της εμπόδιζε να παρατάξει εθνική ομάδα ανδρών σε διοργανώσεις της FIBA για ηλικίες άνω των 18 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά το έργο της Ομάδας Εργασίας για τα Θέματα των Βρετανικών Συλλόγων Μπάσκετ, η FIBA ήρε σήμερα την προσωρινή αναστολή που είχε επιβληθεί στη Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ (BBF) στις 14 Οκτωβρίου 2025, η οποία εμπόδιζε την BBF να παρατάξει εθνική ομάδα ανδρών σε διοργανώσεις FIBA για ηλικίες άνω των 18 ετών. Ως αποτέλεσμα, η Μεγάλη Βρετανία είναι πλέον επιλέξιμη να συμμετάσχει στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ FIBA 2027, ξεκινώντας από τις 27 Νοεμβρίου 2025.

Η εξουσία της BBF να αδειοδοτεί και να αναγνωρίζει εγχώριες διοργανώσεις ανδρικών συλλόγων στη Μεγάλη Βρετανία παραμένει σε αναστολή. Στο βαθμό αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια της κορυφαίας διοργάνωσης ανδρικού μπάσκετ στη Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η FIBA έχει συνάψει συμφωνία άμεσης αναγνώρισης με την Super League Basketball (SLB). Αυτή η συμφωνία παρέχει ένα πλαίσιο για την οργάνωση και τη διακυβέρνηση των εγχώριων διοργανώσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την κανονιστική ακεραιότητα.

Η FIBA, μέσω της Ομάδας Εργασίας, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την BBF και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του UK Sport και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, για να υποστηρίξει την BBF ώστε να γίνει ένας αυτοσυντηρούμενος οργανισμός και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη του ανδρικού μπάσκετ στη Μεγάλη Βρετανία».