«Καρφιά» της Marca για Χουάντσο: «H Ισπανία περιμένει περισσότερα και τον χρειάζεται - Τεράστια η διαφορά του με Παναθηναϊκό»

Η Ισπανία κινδυνεύει να μείνει εκτός συνέχειας EuroBasket 2025 και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δέχτηκε τα... πυρά της «Marca».

Μετά και την ήττα της από την Ιταλία, η Ισπανία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση στο EuroBasket 2025. Η «Φούρια Ρόχα» αντιμετωπίζει την Ελλάδα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων και υπάρχει συνδυασμός αποτελεσμάτων που τη φέρνει ακόμα και εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Με τη «Marca» να ασκεί κριτική ακόμα και στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δε βρέθηκε στην καλύτερή του μέρα απέναντι στην Ιταλία, μένοντας άποντος με 0/4 τρίποντα στα 15'34'' που αγωνίστηκε.

Όπως στον έναν μόλις πόντο με 0/4 εντός παιδιάς, έμεινε και ο αδερφός του, Γουίλι Ερνανγκόμεθ. Η «Marca» έριξε τα... καρφιά της στους έμπειρους Ισπανούς, με τον Χουάντσο να μην ξεφεύγει από την κριτική. «Αλντάμα, Μπριθουέλα και οι δύο Ερνανγκόμεθ θα έπρεπε να οδηγούν την ομάδα» αναφέρει το ισπανικό Μέσο, αναλύοντας τις επιδόσεις του Ερνανγκόμεθ που περνούν κάτω από τον πήχη.

Με τη σημείωση, βέβαια, πως είχε έναν μικροτραυματισμό απέναντι στην Κύπρο, στο παιχνίδι πριν την Ιταλία. Αυτό που τονίζει η «Marca» είναι η διαφορά του σε σχέση με όσα κάνει φορώντας τη φανέλα των «πρασίνων». «Υπάρχει διαφορά με τον ρόλο του στον Παναθηναϊκό, όπου και ανανέωσε το συμβόλαιό του. Την περασμένη σεζόν μόνο ο Κέντρικ Ναν έπαιζε περισσότερο. Η διαφορά του Χουάντσο στα "πράσινα" με τον Χουάντσο στην Εθνική είναι... τεράστια» τονίζεται μεταξύ άλλων.