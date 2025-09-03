Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μεγάλου αγώνα της Τουρκίας με τη Σερβία, αλλά και το πρόγραμμα των υπόλοιπων αναμετρήσεων του Eurobasket 2025 σήμερα (3/9).

Φουλ μπασκετικό είναι το σημερινό (3/9) ενδιαφέρον των φιλάθλων, που αναμένεται να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια του EuroBasket 2025 από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες.

Απόψε, ολοκληρώνονται ο 1ος και ο 2ος όμιλος του τουρνουά, με τη σπουδαία μάχη πρωτιάς της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν απέναντι στη Σερβία των «αστέρων» να ξεχωρίζει και να προβάλλεται απευθείας από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start στις 21:15.

Το τηλεοπτικό μενού ξεκινάει από τις 13:30 το μεσημέρι, όπου μέσω του Novasports 4 θα δείτε τον αγώνα του Μαυροβουνίου με τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τη σκυτάλη παίρνει στις 14:45 το Εσθονία - Πορτογαλία (Novasports Start), το οποίο κρίνει το τελευταίο εισιτήριο του 2ου γκρουπ.

Στη συνέχεια, στις 16:30 η Λιθουανία αντιμετωπίζει τη Σουηδία (Novasports 4), με τους «φιλοξενούμενους» να χρειάζονται νίκη για πρόκριση. Ακολουθεί το Τσεχία - Λετονία (18:00, Novasports Start) και στις 20:30 η αήττητη στο Τάμπερε Γερμανία παίζει με τους γηπεδούχους Φινλανδούς, απευθείας από το Novasports 4.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας