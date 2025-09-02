Με μία μεγάλη απώλεια θα συνεχίσει το Eurobasket 2025 η Λιθουανία καθώς ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ρήξη χιαστού και μηνίσκου σύμφωνα με το BasketNews.

Σοκ στη Λιθουανία και το EuroBasket 2025 καθώς όπως αναφέρει το BasketNews, τα νέα για τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις και τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα με αντίπαλο τη Φινλανδία, είναι πολύ άσχημα.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 24χρονος γκαρντ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Ο ίδιος αναμένεται να ταξιδέψει στο Μόναχο για περαιτέρω εξετάσεις, ωστόσο όπως γίνεται αντιληπτό, αν δεν αλλάξει κάτι στη διάγνωση, αυτό σημαίνει ότι ο θα χάσει το υπόλοιπο τουρνουά ενώ θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα και για τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία θα στερηθεί τη βοήθειά του στο μεγαλύτερο μέρος της επερχόμενης σεζόν.

Ο βασικός πόιντ γκαρντ της Λιθουανίας είχε αποχωρήσει 8 λεπτά πριν το φινάλε, αφού σε προσπάθειά του να κάνει λέι απ, κόλλησε το πόδι του. Ο Γιοκουμπάιτις έφυγε σφαδάζοντας και ξάπλωσε πίσω από τον πάγκο της Λιθουανίας, με το πρόβλημα να φαίνεται πως είναι στο αριστερό του γόνατο. Το ιατρικό τιμ των Λιθουανών τον βοήθησε να πάει κουτσαίνοντας στα αποδυτήρια

Στα παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει, είχε κατά μέσο όρο από 17,3 πόντους με 2,5 ριμπάουντ και 8,5 ασίστ σε 24,2 λεπτά εντός παρκέ.