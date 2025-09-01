Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο, οκτώ λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης της Λιθουανίας με τη Φινλανδία και πλέον υπάρχει σοβαρή ανησυχία ενόψει της συνέχειας του EuroBasket 2025.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις έφυγε από το παρκέ σφαδάζοντας και η Λιθουανία ανησυχεί ενόψει EuroBasket 2025. Οι Λιθουανοί αντιμετωπίζουν τους Φινλανδούς στο Τάμπερε, αλλά ο βασικός τους πόιντ γκαρντ αποχώρησε 8 λεπτά πριν το φινάλε, αφού σε προσπάθειά του να κάνει λέι απ, κόλλησε το πόδι του.

Ο Γιοκουμπάιτις έφυγε σφαδάζοντας και ξάπλωσε πίσω από τον πάγκο της Λιθουανίας, με το πρόβλημα να φαίνεται πως είναι στο αριστερό του γόνατο. Το ιατρικό τιμ των Λιθουανών τον βοήθησε να πάει κουτσαίνοντας στα αποδυτήρια και μένει να φανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του, που φυσικά θα αποτελέσει πλήγμα για τη Λιθουανία ενόψει της συνέχειας.

Για την ιστορία, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αποχώρησε από το παρκέ με 16 πόντους (5/11 2π., 1/2 3π.), 9 ασίστ και 2 ριμπάουντ, 5 λάθη, ένα κλέψιμο σε 26'32'' απέναντι στους Φινλανδούς.