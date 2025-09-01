EuroBasket 2025, Γιοκουμπάιτις: Σε... αναμμένα κάρβουνα οι Λιθουανοί, αποχώρησε σφαδάζοντας με πρόβλημα στο γόνατο
Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις έφυγε από το παρκέ σφαδάζοντας και η Λιθουανία ανησυχεί ενόψει EuroBasket 2025. Οι Λιθουανοί αντιμετωπίζουν τους Φινλανδούς στο Τάμπερε, αλλά ο βασικός τους πόιντ γκαρντ αποχώρησε 8 λεπτά πριν το φινάλε, αφού σε προσπάθειά του να κάνει λέι απ, κόλλησε το πόδι του.
Ο Γιοκουμπάιτις έφυγε σφαδάζοντας και ξάπλωσε πίσω από τον πάγκο της Λιθουανίας, με το πρόβλημα να φαίνεται πως είναι στο αριστερό του γόνατο. Το ιατρικό τιμ των Λιθουανών τον βοήθησε να πάει κουτσαίνοντας στα αποδυτήρια και μένει να φανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του, που φυσικά θα αποτελέσει πλήγμα για τη Λιθουανία ενόψει της συνέχειας.
Για την ιστορία, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αποχώρησε από το παρκέ με 16 πόντους (5/11 2π., 1/2 3π.), 9 ασίστ και 2 ριμπάουντ, 5 λάθη, ένα κλέψιμο σε 26'32'' απέναντι στους Φινλανδούς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Το σπουδαίο μήνυμα Λιθουανού φιλάθλου για τον Σρέντερ: «Ντένις σε αγαπάμε, δεν έχει σημασία αν είσαι μαύρος ή λευκός»
- EuroBasket 2025: Με έξι αγώνες το πρόγραμμα της Δευτέρας (01/09)
- EuroBasket 2025: Πήρε θέση η FIBA στις καταγγελίες του Σρούντερ για ρατσιστική συμπεριφορά με αποκλεισμό του Λιθουανού φιλάθλου