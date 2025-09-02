Ελλάδα και όχι μόνο: Οι ομάδες που παραμένουν αήττητες στο Eurobasket

Αυτές είναι οι ομάδες που μέχρι στιγμής... αρνούνται να χάσουν στο EuroBasket 2025.

Διανύουμε πλέον την έβδομη ημέρα δράσης στο EuroBasket 2025 και λίγο πολύ τα πρώτα συμπεράσματα ως προς το ποιες ομάδες μπορούν να θεωρούνται ισχυρές και ποιες όχι -στην πράξη δηλαδή- έχουν βγει.

Όσοι παρακολουθούν τους αγώνες από τις τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις όπου πραγματοποιούνται οι αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων, σίγουρα θα έχουν ξεχωρίσει ορισμένες εθνικές και παίκτες που φαίνεται να βρίσκονται ένα «σκαλοπάτι» πάνω από τους αντιπάλους τους. Ανάμεσα σε αυτές, είναι και οι ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν γευτεί την ήττα στο φετινό τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι ομάδες είναι συνολικά τέσσερις, μερικές εκ των οποίων θεωρούνται μεγάλα φαβορί ενώ άλλες όχι και τόσο. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πιο αναλυτικά ποιες είναι αυτές.

Αρχίζουμε με τον όμιλο της Λετονίας, εκεί όπου οι δύο πρώτοι του group έχουν καταφέρει να κάνουν το 4-0. Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή βρίσκεται η Τουρκία, η οποία έχει καταφέρει να επικρατήσει διαδοχικά της Λετονίας (93-73), της Τσεχίας (92-78), της Πορτογαλίας (95-54) αλλά και της Εσθονίας (84-64). Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, η Σερβία που έχει υποτάξει την Εσθονία (98-64), την Πορτογαλία (80-69), τη Λετονία (84-80) αλλά και την Τσεχία (82-60).

Αφήνοντας πίσω τη Ρίγα, πάμε τώρα προς τον παγωμένο Βορρά και τον όμιλο του Τάμπερε στη Φινλανδία. Εκεί συμμετέχει η ομάδα η οποία ενδεχομένος μέχρι στιγμής να είναι η πιο εντυπωσιακή του EuroBasket, τόσο ως προς την εικόνα που βγάζει στο παρκέ αλλά και ως προς τα σκορ.

Η Γερμανία έχει καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή του δεύτερου ομίλου μετρώντας 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, εκ των οποίων σε κανένα δε σημείωσε κάτω από 105 πόντους! Πιο συγκεκριμένα, επιβλήθηκε του Μαυροβουνίου με 106-76, της Σουηδίας με 105-83, της Λιθουανίας με 107-88 αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας με 120-57.

Σειρά έχει ο τρίτος όμιλος, αυτός της Λεμεσού. Εκεί η Ελλάδα είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει γευτεί ακόμη τη γεύση της ήττας, έχοντας θέσει πλέον στόχο τη διασφάλιση της πρώτης θέσης. Η «γαλανόλευκη» υπέταξε στην πρεμιέρα την Ιταλία με 75-66, στη συνέχεια επιβλήθηκε της Κύπρου με 96-69 ενώ επικράτησε της Γεωργίας με 94-53.

Τελικός «προορισμός» στο ταξίδι μας είναι η Πολωνία. Η διοργανώτρια χώρα, έχοντας στο πλευρό της τους φιλάθλους της, έχει καταφέρει να παραμείνει μοναδική αήττητη στο group, έχοντας κάνει το 3/3. Οι Πολωνοί λύγισαν τους Σλοβένους με 105-95, νίκησαν δύσκολα το Ισραήλ με 66-64 ενώ επικράτησαν της Ισλανδίας με 84-75.



