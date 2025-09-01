Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χάρισε μία εντυπωσιακή φάση στην αναμέτρηση της Σερβίας απέναντι στην Τσεχία για το EuroBasket 2025.

Η Σερβία με επίδειξη δύναμης στο πρώτο μέρος απέναντι στην Τσεχία, για την 4η αγωνιστική του EuroBasket 2025, βρήκε ευκαιρία για rotation. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να παίρνει αυτήν τη φορά περισσότερο χρόνο συμμετοχής, πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού, μάλιστα, χάρισε μία εντυπωσιακή φάση. Ο Μιλουτίνοφ συνεργάστηκε με τον Βασίλιε Μίτσιτς και προσποιήθηκε ένα hand off. Κάτι που τελικά δεν έγινε ποτέ, με τον ίδιο να βάζει την μπάλα στο παρκέ και να φτάνει ως το κάρφωμα για μία εντυπωσιακή φάση.