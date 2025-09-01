Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: «Μάχες» του Eurobasket 2025 που κρίνουν την πρόκριση στο πρόγραμμα της ημέρας
Η 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας (1/9). Θεωρείται δε καθοριστική, αφού αποτελεί στην ουσία ένα σταυροδρόμι που θα κρίνει την πρόκριση. Η Τουρκία, η Σερβία, η Γερμανία και η Φινλανδία, έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ άουτ με το απόλυτο 3/3.
Η αναμέτρηση που αναμένεται να προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτή της Λετονίας με την Πορτογαλία στη Ρίγα, που είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ώρα Ελλάδος. Το ματς θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start.
Στις 16:30 η Γερμανία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με Μεγάλη Βρετανία (Nova Sports4) και η μέρα θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Σερβία και Τσεχία στις 21:15. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας:
- Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30, Nova Sports4)
- Τουρκία - Σλοβενία (16:30, ΕΡΤ2)
- Πορτογαλία - Λετονία (18:00, Nova Sports Start)
- Σερβία - Τσεχία (21:15, ΕΡΤ1)
