Ο Άλεξ Μομπρού ετοιμάζεται να επιστρέψει στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Τάμπερε.

Ένα πρόβλημα υγείας κράτησε τον Άλεξ Μουμπρού μακριά από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας στα τρία πρώτα ματς του Eurobasket 2025.

Ο Ισπανός τεχνικός εισήχθη σε νοσοκομείο του Τάμπερε αμέσως μετά την προσγείωση στη Φινλανδία λόγω οξέος πόνου στην κοιλιακή χώρα.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη νοσηλεία του για μερικές ημέρες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοουτσάρει τα πρώτα ματς της Γερμανίας.

Όμως τέλος καλό, όλα καλά. Ο Μουμπρού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μαζί και το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στον πάγκο.

Κάτι που αναμένεται να συμβεί στα νοκ άουτ παιχνίδια και όχι στα δύο εναπομείναντα έως το τέλος του Β' ομίλου.