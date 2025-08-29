Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Άλεξ Μουμπρού αναμένεται να τον αφήσει μακριά από την α' φάση των ομίλων του Eurobasket 2025.

Όπως είναι γνωστό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γερμανίας αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο και να μην είναι σε θέση να κοουτσάρει την εθνική ομάδα. Συγκεκριμένα εισήχθη στο νοσοκομείο αμέσως μετά την προσγείωση στη Φινλανδία λόγω οξέος πόνου στην κοιλιακή χώρα και έχασε την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Σύμφωνα με τον γιατρό της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, Όλιβερ Πουτζ, είναι πολύ πιθανόν ο Άλεξ Μουμπρού να χάσει ολόκληρη τη Φάση των Ομίλων στο Τάμπερε: «Ο προπονητής αισθάνεται καλύτερα. Ένιωθε πολύ αδιάθετος τις ημέρες πριν το ταξίδι για το Τάμπερε. Μετά την προσγείωση, αισθάνθηκε άσχημα. Στη συνέχεια, η δυσφορία του έγινε πιο σοβαρή και τον μεταφέραμε με ασθενοφόρο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο εδώ», δήλωσε ο γιατρός της γερμανικής ομάδας και συνέχισε.

«Τον φρόντισαν εκεί. Χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι η κατάστασή του να βελτιωθεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου· όλα πάνε πολύ καλά. Η κατάστασή του σταθεροποιείται τώρα, βρίσκεται στον δρόμο της ανάρρωσης. Όλα είναι υπό έλεγχο και όλα θα πάνε καλά. Η επιστροφή του θα μπορούσε να γίνει γρήγορα, αλλά θα μπορούσε και να καθυστερήσει. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει στον πάγκο».

Και κατέληξε: «Μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν θα επιστρέψει στο Τάμπερε. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα σταθεροποιηθεί η υγεία του. Θα του επιτραπεί να παρακολουθεί τους αγώνες της Γερμανία. Το γεγονός ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής είναι εκτός μάχης πριν από μια μεγάλη διοργάνωση είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η υγεία προέχει. Το έχει ήδη αποδεχτεί πλήρως».