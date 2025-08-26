Ευρωμπάσκετ 2025, Γερμανία: Χωρίς Μουμπρού με Μαυροβούνιο, μπήκε νοσοκομείο
Χωρίς τον head coach της θα αντιμετωπίσει η Γερμανία το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα (27/8) του Ευρωμπάσκετ 2025. Όπως ενημέρωσε, η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας, ο Άλεξ Μουμπρού μπήκε σε νοσοκομείο στη Φινλανδία και συγκεκριμένα στο Τάμπερε. Ο Ισπανός προπονητής έχει λοίμωξη και δεν θα του επιτρέψει να κοουτσάρει την ομάδα του κόντρα στην παρέα του Βούτσεβιτς. Δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία της επιστροφής του στους πάγκους.
Στον πάγκο θα κάτσει ο assistant, Ιμπραχίμαγκιτς. Εκτός από το Μαυροβούνιο, στον όμιλο βρίσκονται οι Σουηδία, Λιθουανία, Μ.Βρετανία και Φινλανδία.
Οι Γερμανοί είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο τελευταίο Παγκόσμιο, με τον Γκόρντον Χέρμπερτ στον πάγκο σε μια σπουδαία πορεία με πρωτατωνιστές τους Σρέντερ και Φραντζ Βάγκνερ, οι οποίοι θα την οδηγήσουν και φέτος.
