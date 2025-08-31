EuroBasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Τα highlights της επιβλητικής νίκης της Εθνικής (vid)
Η Γεωργία είχε το μυαλό της στον «τελικό» πρόκρισης με τη Βοσνία κι έτσι η Εθνική επικράτησε άνετα με το ευρύ 93-54 και ανέβηκε στο 3-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.
Δείτε τα highlights
