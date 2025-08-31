Η Γεωργία είχε το μυαλό της στον «τελικό» πρόκρισης με τη Βοσνία κι έτσι η Εθνική επικράτησε άνετα με το ευρύ 93-54 και ανέβηκε στο 3-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.

Η Γεωργία είχε το μυαλό της στον «τελικό» πρόκρισης με τη Βοσνία κι έτσι η Εθνική επικράτησε άνετα με το ευρύ 93-54 και ανέβηκε στο 3-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο group της Λεμεσού.