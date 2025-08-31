EuroBasket 2025, Ντόρσεϊ: «Ο Γιάννης είναι σαν ένα τρένο που έρχεται πάνω σου!»
Η Εθνική Ανδρών συνέχισε το νικηφόρο σερί της στο EuroBasket 2025, αφού επικράτησε της Γεωργίας με 93-54, κάνοντας το 3-0 στον Γ’ όμιλο, ενώ θα περιμένει είτε επικράτηση της Κύπρου απέναντι στην Ισπανία (31/8, 18:15), είτε νίκη της Ιταλίας επί της Βοσνίας (31/8, 21:30), ώστε να εξασφαλίσει απόψε την πρόκριση στα νοκ άουτ της Ρίγας, διεκδικώντας παράλληλα την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για δεύτερο σερί ματς ήταν ανταγωνιστικός και με πολύ καλή παρουσία στο παρκέ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ και μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ενώ έκανε και το δικό του σχόλιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Αναλυτικά
«Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε την ενέργεια να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες γι αυτό δείξαμε πρόοδο και βάλαμε σουτ στην επίθεση σήμερα. Νομιζω ότι η άμυνά μας είναι καλή. Τα ριμπάουντ είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να δώσουμε προσοχή. Αν το λύσουμε αυτό θα είμαστε και καλύτεροι επιθετικά. Είμαστε καλά στα σουτ και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και την νοοτροπία να μην διστάσουμε αν έχουμε ένα καλό σουτ. Πρέπει να συνεχίσουμε να σουτάρουμε. Το μπάσκετ είναι απλό. Για τον Γιάννη τι να πω… Είναι δυνατός! Όταν έρχεται κατά πάνω σου είναι σαν να έρχεται ένα τρένο πάνω σου. Τραβάει τρεις παίκτες πάνω του και το κάνει εύκολο για τους άλλους».
