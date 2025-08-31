EuroBasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Μπασκετάρα η Εθνική στο δεκάλεπτο, καρφώνει ασταμάτητα ο Αντετοκούνμπο! (vid)
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025 και φιλοδοξεί να κάνει το 3/3 για να κατοχυρώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πραγματικά ασταμάτητος και πολύ απολαυστικός στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης μοιράζοντας το ένα highlight μετά το άλλο και μετρώντας συνολικά 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν εκείνος που άνοιξε λογαριασμό για την Εθνική με καλάθι στον αιφνιδιασμό, ακολούθησε μία εντυπωσιακή συνεργασία με τον Κώστα Σλούκα με αποτέλεσμα το alley oop κάρφωμα του «Greek Freak». Φυσικά, δεν εμείνε σε αυτό, καρφώνοντας ξανά λίγο αργότερα μετά την σκαστή πάσα του Βασίλη Τολιόπουλου.
Δείτε τα βίντεο
How simple Giannis makes things look continues to shock me.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/nIadDStRpq— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
GIANNIS IN THE OPEN COURT = ☠️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/wpwGAAqReR— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
